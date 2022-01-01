2021年的藝文界十大新聞，不意外地由「全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊」獲票選第一，其次分別為「《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路，保障藝文工作者創作權益」和「『台灣的維納斯』重見天日，黃土水塵封半世紀名作《甘露水》交付文化部永久典藏」。

由國立台北藝術大學藝術行政與管理砳究所（北藝大藝管所）主辦的「年度十大藝文新聞」票選活動，今年已是第11屆，由今年的票選結果可發現，新冠疫情自2019年底影響台灣，而今年的十大新聞中，有3項便與疫情相關，去年文化部推出「藝Fun 券」為去年的十大新聞榜首，今年仍持續受到關注，位列第五。

今年新冠肺炎疫情 5 月升溫，全台三級警戒重創藝文界，各劇團及藝文相關產業生計所受到的衝擊更甚去年，文化部次長李靜慧也在致詞時表示，疫情衝擊是大家心裡的痛，藝文產業有衰於百業之前、興於百業之後的特性，雖然去年藝Fun 券的發送已有一定的成效，但仍感到不足。她也指出，落實紓困最大的關鍵是藝文工作者的身分認定，未來會加緊腳步推動執行。

第二名的藝文大事件為「《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路，保障藝文工作者創作權益」，事件起源於2018 年華藝網涉嫌利用文化部補助名義，使藝術家簽署將著作權無償轉讓同意書，嚴重損及藝術家的權益，文化部遂決定採取法律行動，經過3年多的努力，文化部於今年 10 月發布此法，針對公部門藝文採購、補助與徵件的著作權做明確規範，為台灣首部針對藝文工作者著作權制定的專法。

第三名則為「『台灣的維納斯』重見天日，黃土水塵封半世紀名作《甘露水》交付文化部永久典藏」。北藝大校長陳愷璜表示，黃土水對於一般大眾而言，曾經是非常不熟悉的，近年來經過許多人的努力，讓民眾看到這些對台灣藝術發展而言相當重要的藝術家與作品，逐漸完整了台灣藝術史的拼圖。

負責專案執行的北藝大藝管所教授劉蕙苓表示，今年參與投票的非藝文工作者占 42.8％，具一定程度的代表性；且往年入選新聞以表演藝術類最多，今年前十大新聞中視覺藝術類就佔了4則，表演藝術類只有2則，且有幾則新聞和過去曾入選的指標性文化政策都有所關聯。