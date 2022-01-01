韓國「SBS演技大賞」1日凌晨落幕，最高榮譽「大賞」今年競爭激烈，最後由在狗血劇《Penthouse上流戰爭》飾演惡女「千書真」一角的金素妍成功擊敗《現正分手中》宋慧喬、《ONE THE WOMAN 雙重人生》李荷妮、《模範計程車》李帝勳拿下，也是她出道28年首度榮獲韓國3大電視台年末頒發的大賞，她台上致詞時也不忘放閃，感謝一直給予她支持和鼓勵的老公李尚禹。

逗趣的是，頒發該獎前，SBS還播放了一段特製作影片，放上金素妍多年前與宋慧喬在《順風婦產科》中拿枕頭打架的片段，緩和緊張氣氛，不過金素妍一被喊到名字還是忍不住激動落淚，不可置信地拿著獎盃直呼「我28年前作為龍套開始演戲就是SBS的作品，沒想到現在竟然頒給我這麼大的獎項。」她先一一感謝《上流戰爭》導演和編劇，以及所有工作同仁，並坦言「其實來（頒獎典禮）之前，有讓家人別太期待我能拿獎，現在他們應該很驚訝吧」，接著表示自己在拍攝該劇時，每場戲都很怕自己演不好，「感謝一直在我身旁擔任精神導師的李尚禹，給我無限正能量，謝謝你。」

紙花恰巧黏在金素妍的左右邊鎖骨上形成對稱。（直播截圖）

但巧的是，金素妍走上台時，現場噴出的祝賀紙花恰巧黏在她的左右邊鎖骨上形成對稱，聽完她的致詞後，主持人申東燁也大聲叫住她說「金素妍小姐稍等一下，你絕對是天上降臨的大賞得獎者無誤，在數十萬片紙花中，就剛好2片掉下來，停在你的左右鎖骨上，謝謝你直到最後都給我們如此印象深刻的畫面」，讓金素妍終於破涕為笑，然後優雅地拿掉身上的2片紙花。

李荷妮婚後首度公開亮相，穿上大紅色禮服相當喜氣。（摘自SBS官方臉書）

同樣在台上放閃的還有婚後首度公開亮相的李荷妮，雖然她最後與大賞失之交臂，但與《ONE THE WOMAN》搭檔李相侖分獲「浪漫／喜劇部門」最優秀男女演員獎，她獲獎後不忘隔空對老公示愛，「想跟一輩子在一起的另一半好好分享這個榮耀」。另外，去年最佳男新人得主趙炳圭因捲入校園霸凌風波，消失近1年後昨晚終於首度露臉，頒發新人獎給《Penthouse上流戰爭》金永大、《羽球少年團》與《模範計程車》崔顯旭、《羽球少年團》孫相淵。