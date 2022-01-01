元旦連續假期第2天，全台仍有龐大出遊車潮，交通部分析，今日中午國道南向車潮結束後，下午將轉為北返車潮居多，西部國道行車時間是平時的3、4倍，國道5號則可能比平常多花7倍時間。省道方面，公路總局也公布元旦旅遊熱區旁易壅塞路段，提醒駕駛上路前要預先規畫路線。

高速公路局指出，元旦凌晨0至5時的交通量，為年平均平日的2.4倍。國道上午部分路段出現壅塞，但中午前都已舒緩，預估下午易壅塞路段，有國1圓山至大華系統、苗栗至湖口、西螺至埔鹽系統、國3關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興、國5宜蘭至坪林、南港系統至頭城、國6舊正至霧峰系統等。

省道部分，公路總局預估部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段，會有車多或壅塞情形，包括：

北部地區，台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台61線鳳鼻~香山路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段。

中部地區，台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及龍井~伸港路段、台74線快官~成功及大里二~霧峰路段。

南部地區，台1線水底寮~楓港路段、台9線南迴公路草埔及麻里巴橋路段、台18線接國3中埔交流道路段、台26線墾丁路段、台86線接國3關廟交流道、台88線五甲~鳳山路段。

東部地區，台9線礁溪路段及蘇花改路段。