台中市生育津貼從1萬加碼至2萬元，減輕家長負擔；今年首位元旦寶寶自然產，今天凌晨12點02分在中國醫藥大學附設醫院誕生，市長盧秀燕一早前往送出祝賀紅包及水果禮盒；林新醫院目前接生4個寶寶、茂盛醫院已接生5個寶寶，感謝媽媽們為台灣帶來新生命。

中國附醫周德陽院長說，去年中國附醫共接生了近3000位新生兒，今天是新年第一天，相信元旦寶寶是家長最棒的新年禮物。其中李姓孕婦自然產平安生下男寶寶，是中國附醫今年第一位誕生的元旦寶寶。目前尚有3位媽媽們在待產中，院方今日特別準備小禮物，期許寶寶健康茁壯、平安長大。

市長盧秀燕指出，台中市生育津貼單胎1萬元的額度，10年未調整，為了實現獎勵生育的基本公平權利，自今年1月1日起，生育津貼將由原本1胎1萬元加碼補助至1胎2萬元，凡父母之1方於新生兒出生當日已設籍本市滿180天（含）以上，且新生兒於本市戶政事務所完成出生或設籍登記，每生育1名新生兒，即可向戶政事務所申請生育津貼2萬元。

茂盛醫院院長李茂盛院，則準備國旗紅蛋，和第1個元旦寶寶歡慶國家和自己共同過生日，接生醫師陳彥宇也挑選象徵「一定中」的「Taiwan in」國旗口罩禮盒給產婦，守護其健康之外，更鼓勵繼續增產報國。

林新醫院指出，今天凌晨0：26分接生首位元旦女寶寶，產房護理人員一陣歡呼，另外還有6位目前還在努力待產中。