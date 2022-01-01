阮義忠台灣故事館位於2樓的新館今天啟用，展出《人與土地》，阮義忠（左）對宜蘭市長江聰淵（右）說明每張照片背後的故事。（李忠一攝）

「黃玉成《我的家人》＆阮義忠《我的龜山島》」今天展出，藝術家黃玉成、攝影家阮義忠、宜蘭市長江聰淵（從左至右）等人剪綵。（李忠一攝）

黃玉成的作品以家人為主題。（李忠一攝）

成立剛滿4年的阮義忠台灣故事館，今天（1日）舉行第17檔展覽，主題是「黃玉成《我的家人》＆阮義忠《我的龜山島》」，2樓的新館在今天啟用，重現攝影家阮義忠的經典作品《人與土地》。

2018年元旦，位於宜蘭市的阮義忠台灣故事館開幕，故事館的前身是舊宿舍群建物之一，經改造後成為藝術空間，首展是「黃春明《三卷底片》＆阮義忠《有名人物無名氏》」，藝術家的展出與阮義忠作品相互契合，也成了故事館的特色。

邁入第4年，今天迎來故事館第17檔展出，阮義忠這次以龜山島為主題，搭配藝術家黃玉成所畫的家人。

阮義忠說，黃玉成的作品深深打動了他，因為在台灣美術史上，很少有人專門針對家人來創作，黃玉成作品具有濃厚的溫度；成立台灣故事館後他落腳宜蘭頭城，「我就住在龜山島的正對面。」祖母、外祖母都是龜山島人，讓他對龜山島有獨特的情感。

黃玉成說，他的畫受到作家黃春明的影響，他也以身邊的人物作為題材，而身邊最讓他感動的就是家人，阮義忠很敏銳地將這次展出聚焦在「家人」，作品能與他共同展出非常榮幸。

宜蘭市長江聰淵表示，4年前阮義忠台灣故事館開展，很巧合地首展的黃春明、阮義忠、黃玉成彼此都熟識，黃玉成將他與家人最親密的感情用畫作表現出來，也希望傳統的良善精神能透過藝術找回來。

「黃玉成《我的家人》＆阮義忠《我的龜山島》」展覽時間從1月1日到3月27日，正式啟用的新館空間，所展出的是阮義忠在1974年到1986年間，走訪台灣農村所拍攝的作品，展出時間為1月1日到6月26日。