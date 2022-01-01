中國駐尼加拉瓜大使館於當地時間2021年12月31日中午在該國首都馬拿瓜舉行復館儀式。當天儀式主要環節包括奏國歌及升國旗。這也是時隔31年後，五星紅旗再次在使館門前升起。尼加拉瓜外交部長蒙卡達（Denis Moncada）稱中尼之間有「意識形態上的情投意合」（ideological affinity）。亦趁此機會感謝中國向尼國捐贈100萬支新冠疫苗。

中國外交部發言人趙立堅今表示，當地時間12月31日，中國駐尼加拉瓜使館舉行復館儀式。中國駐尼使館全體外交官、尼加拉瓜政府代表、當地各界知名人士、中資機構和僑胞代表、駐尼使團代表等出席。

他稱，中尼復交後，雙方一致同意儘快互設使館。在雙方共同努力下，在復交不到一個月時間內，五星紅旗時隔31年再度在尼加拉瓜升起，再次表明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨。中尼復交完全符合雙方根本和長遠利益，得到兩國人民的歡迎和支持。中方願同尼方一道努力，加強友好往來，推進各領域務實合作，不斷開創中尼關係新局面，讓中尼友誼之樹落地生根、開花結果，造福兩國和兩國人民。

上月，尼加拉瓜政府決定與中華民國斷交，恢復與北京建交，中國與尼加拉瓜在天津簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。