LUXGEN感謝消費者熱情支持，祭出「虎年相揪樂逍遙！LUXGEN 6萬大FUN送！」超值優惠方案，即日起至31日入主LUXGEN全車系，可享高額旅遊券3萬元，指定車款再享GO車金最高3萬元，同步免費再升級PM2.5健康對策濾網、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等多項好禮。

此外，LUXGEN限時推出「LUXGEN老友禮遇專案」，凡於1月3日起入主LUXGEN全車系並於1月28日前領牌，除享「虎年相揪樂逍遙！LUXGEN 6萬大FUN送！」方案外，還可再享LUXGEN老友專屬保修金2萬元。

業者表示，「URX極緻紳活版」去年12月上市即雄據URX車系銷量6成，足見其動感流線設計的極緻空力套件魅力無法擋，本月好評再加碼，包含：「5人 ADAS極緻紳活版」上市熱賣價90.8萬元（原價94.3萬元）、「7人 旗艦紳活版」上市熱賣價113.9萬元（原價114.9萬元），除了URX的智慧科技、動力、魔術大空間外，還有質感外觀「4件組極緻空力套件」（含前後保桿、側裙），及混搭Two-Tone車身，讓您在新的一年開著穿新衣的URX極緻紳活版快樂出遊去。

為了讓消費者新春期間闔家出遊安全無負擔，亦可輕鬆擁有智慧與科技的完美結合，搭載實用便利的5A智慧安全駕駛科技，包含：ARD擴增實境抬頭顯示器、ADAS先進駕駛輔助系統、APA智駕停車輔助系統、AR View⁺ System行車AR影像系統等，以及其它實用的人性化智慧科技，如AR Around View＋環車AR安全影像、Eagle View＋360度環景影像、Alley View+車頭雙側影像、Full Side View+無盲點車側影像、Live Rear View+後視Live影像、AR See-through View＋AR底盤透視影像、Dual Side View＋開門防撞系統等多項前瞻科技配備。

URX 7人座樂活版自上市以來即以0至100歲全年齡友善的配置及多變且靈活的車內空間運用，深獲市場肯定，讓台灣許許多多的家庭「樂在7中」，車主更不乏閱車無數、用車需求刁鑽之專業汽車、媒體從業人員，足見其配置之競爭力，其中最大特點「便利伸縮式斜坡板」（含油壓省力裝置／下翻式後保桿）可乘載高達300kg的承重能力，並提供後艙平整化設計能創造出高彈性的空間，不論是家庭出遊或載物需求，皆能提供消費者最安全舒適、超大彈性空間的實用價值，讓大家在春節期間，可以愜意又安全地享受三代同遊的樂趣。

除了上述好康資訊外，U6藍調倍適版上市即以「入門休旅的價格，旗艦休旅的車格」主打自成一格的獨特定調，以匹配超越同級對手的1.8L雙渦流渦輪引擎202匹大馬力，打造駕馭樂趣與安全兼顧的最佳境界，為感謝消費者大力支持，藍調倍適版完銷最後倒數階段祭出了各種優惠方案，歡迎LUXGEN的準車主們把握年前熱銷旺季，歡歡喜喜迎虎年。欲知更多車款優惠詳情，即刻至LUXGEN官網預約來店賞車、到府試乘、線上賞車，或電洽客服專線0800-588-088。