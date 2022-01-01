桃園市體育局37歲李姓股長去年12月13日攀登中央尖山失聯，台中市消防局派員上山搜救，直到24日中午透過空拍機尋獲李男遺體。由於山難現場地形險惡，搜救人員距離遺體約80公尺處即無法靠近，救難人員為維護遺體完整，連日在惡劣的山區守護，空勤總隊直升機昨進行吊掛遺體，因天候太差無功而返，救難隊員只好陪著遺體跨年，上午直昇機再度前往，仍受到雲霧影響放棄。

回家路好難！桃園股長爬中央尖遇難遺體卡懸崖，直升機兩度吊掛失敗。(台中市消防局提供)

台中市消防局12月13日接獲雲林縣消防局勤務中心轉報，任職於桃園市政府體育局全民運動科李姓股長，攀爬中央尖山失聯，由其胞姊代為報案。

帶隊官在24日12時30分回報由空拍機尋獲遺體，海拔高度3180公尺，因現場地形險惡，遺體距離搜救人員上方約有80公尺高度無法靠近。

台中市消防局昨天再度派遣8名搜救隊員，連同家屬自聘的民間團體四人前往遇難地點，試圖將遺體吊掛上機，但當地氣流及地形險惡，未考量直升機安全而放棄。因此搜救隊員只好在李姓股長遺體旁陪伴度過跨年夜。