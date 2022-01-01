新北歡樂耶誕城明天將閉幕，今年與丹麥玩具品牌「樂高公司」合作，打造獨特的3D雷射光雕投影秀，及三大燈區的樂高裝置。英國知名旅遊媒體「Wanderlust」日前推薦「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹（The world’s 8 most spectacular Christmas trees）」，新北歡樂耶誕城在市民廣場的地標樂高耶誕樹，是亞洲地區唯一上榜名單。

新北市觀旅局長蔣志薇表示，英國知名旅遊媒體「Wanderlust」推薦「全球令人驚嘆的8棵耶誕樹」，讓新北市府市民廣場的耶誕樹與美國紐約、立陶宛維爾紐斯、巴西里約熱內盧、義大利的英吉諾山、法國斯特拉斯堡、英國倫敦以及葡萄牙里斯本等7大耶誕樹並列。

蔣志薇說，新北歡樂耶誕城能被國際知名媒體報導推薦，成為亞洲區唯一上榜名單，是展現了新北市不斷努力創造獨特城市魅力、吸引全球目光的成果，也感謝所有民眾來到耶誕城，都很願意配合相關防疫規定，讓新北歡樂耶誕城被世界看見。