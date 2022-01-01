作家苦苓今在臉書發文表示，「我帶著肝臟中的14.5公分腫瘤，和超過400萬個B肝病毒，努力的活下去。」引起網友關注。而肝癌位列國人十大癌症死因的第二名，其發生原因約有70％都是和B型肝炎有關係，醫師提醒曾染過B或C型肝炎的人，建議每半年就去照腹部超音波檢查，否則肝是沉默的器官，通常開始感覺會痛都是很嚴重了。

台灣2019年肝癌死亡的人數高達7881人，平均每天約有22人因肝癌死亡，為國人十大癌症死因的第二名。多數民眾都以為導致肝病發生的原因，可能是熬夜晚睡、飲酒過量等不良習慣，但其實有約70%是與B型肝炎有關。

肝病防治學術基金會董事長許金川表示，肝臟號稱沈默的器官，因為沒有神經，所以初期病痛往往沒感覺，當患者有感的時候，通常都是很嚴重了。而當肝臟長期受到B或C型肝炎的病毒影響，很可能導致肝纖維化、肝硬化，甚至是肝癌的高風險族群。

許金川指出，台灣直到1988年才讓新生兒全面接種B肝疫苗，過去有調查發現，1986年以前出生的台灣人，只有15％至20％的人體內無抗體，也非B肝帶原者，其他大概80％的人都曾感染過B肝與C肝或本身就是帶原者，因此他也呼籲，大家應每半年至一年就做一次腹部超音波，特別是感染過B或C型肝炎的人，甚至可以半年就檢查一次。

許金川也說，根據他自己的研究發現，肝腫瘤只要四個月就可以從1公分長到3公分，也就是說每四個月腫瘤就會大一倍，及早發現治療也會比較容易。