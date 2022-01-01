台北市訂有全國首個〈台北市外送平台業者管理自治條例〉，制訂目的之一就在於減少外送事故發生並保障外送員安全。但北市議員吳沛憶發現，去年前3季外送車禍件數與受傷人數持續上升，第3季更上升率超過20％，北市去年1到11月外送車禍總件數1961件，比新北同期的447件高出4倍，質疑該條例執行成效不佳，無法減少外送車禍發生。

根據北市交通局統計，去年前3季外送車禍件數與外送員受傷人數持續上升，第3季的狀況尤其嚴重，車禍件數比第2季高出110件，上升22.49％，外送員受傷人數則是增加54人，上升23.38％。

吳沛憶指出，去年外送車禍最高峰發生在疫情開始趨緩的9月的220件及10月的206件，11月份的188件也高於平均，故不能完全說是疫情導致。尤其跟新北相比，去年1月至11月新北外送車禍雖同樣上升2成，但總件數447件與北市的1961件有高達4倍落差。

吳沛憶提到，根據外送自治條例第8條，外送平台業者對新加入的外送員，應施以交通安全教育訓練課程，第9條更規定在當季交通事故較前一季上升時，平台業者應訂定「降低外送員發生交通事故計畫」，報市政府備查，但市府的角色不應僅止是備查，是應更積極主動提出改善措施，不能只把責任丟給民間。

台北市交通局長陳學台說，各縣市接單量不同，北市每月統計、公告業者事故次數、每季比較，若件數增加，將要求業者提出交通改善計畫，外送員若發生事故，需回公司進行交通安全的教育訓練，但若沒進行教育訓練沒有罰則；因此現在勞動局也在修法，新進的外送員需要教育訓練，一年後也要再找外送員回訓，發生事故也需再度教育訓練，業者沒做到就會開罰。