原屬國民黨籍的備役少將于北辰在2021年的最後一天（12月31日）發表聲明，宣告退出國民黨，並稱「2022走自己的路，做自己正確的判斷」，引發各界關注。而回顧于北辰過往歷史，不僅曾獲軍中長官大力提拔、有陸軍「救火隊」之稱，還曾在洪仲丘案後，臨危受命接替旅長穩軍心，並推動近日網路熱議的「Buffet吃到飽」級伙食。除此，于北辰還是一位成功的Youtuber，個人頻道經常創造高點閱，其鬼故事單元尤受網友歡迎。

2013年，陸軍542呂下士洪仲丘關禁閉遭不當管教冤死，國軍形象在事發後一整年跌到谷底。也讓當時原被視陸軍裝甲戰力最強、負責支援戍守大台北衛戍區的裝甲542旅，士氣備受打擊陷入低潮。

542旅當時陷入群龍無首的窘況，陸軍司令部當時緊急任命當時還在擔任陸軍官校學生指揮部指揮官的于北辰，立刻北上接替旅長，穩住軍心，于北辰也因此佔缺，在當年底晉升少將。于迅速帶領部隊回歸正常演訓，受到不少將領讚賞。

但未料在于北辰看似前途大好時，他卻突然透過妻子在臉書上透露，疑似一位壓力過大操勞，多次出現暈眩，甚至還曾在家中浴室昏倒，為了身體健康，於是決定提前退役。于妻表示，于疑因過度操勞，壓力過大在家中休克暈倒，決定報請退伍。當時于的動作引起軍方高層錯愕，因為很少會有新科將軍，且是長官看未來仍有前途的少將，會在晉升後迅速退役，因此極力慰留；但于堅持身體已出現警訊，決定保命比較重要，最後低調退役。

于北辰過去有陸軍「救火隊」之稱，拚命三郎的領部隊態度，被不少軍方高層視為職業軍人標竿，他在接任542旅旅長前，因為陸軍估官校發生學弟持刀砍學長的案件，他立刻臨危受命前往擔任陸軍官校學指部指揮官，發揮穩定學生正常作息的作用。接著又因洪仲丘命案，北上接任5542旅旅長救火。

近日軍中讓外界稱羨的「Buffet吃到飽」級伙食，就是于北辰在擔任542旅旅長時，因國防部大力進行伙食改革，選中542旅當任首支示範部隊，加上于也全力推動，因此542旅的自助餐美食仍延續至今。

此外，于北辰也擅於經營網路自媒體，除在YouTube有《北極星說故事》頻道，經常分享對國政時事的看法、軍中軼聞以及鬼故事，皆受到網友熱烈迴響，經常衝破2萬點閱；其中鬼故事系列尤受網友歡迎，于也與媒體合作推出《北杯說故事》專題影片，專門講鬼故事，每部影片幾乎都能衝破2萬點閱，甚至曾創下18萬超高點閱紀錄。