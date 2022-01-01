不少男性在進行性行為時，最擔心出現早洩問題，但若太持久，其實並非好事。臺北醫學大學泌尿科醫師顧芳瑜表示，男性勃起時，若需超過30分鐘以上性交才能順利射精，可能就要注意了，許多人誤以為持久等於體力好，但事實並非如此，這被稱為「延遲射精」，其實也會影響「性」福。

顧芳瑜醫師在臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」表示，大陸一名21歲男大生先前到風俗店消費，豈料到約定時間仍未射精，應召女想停反被霸王硬上弓，最終氣得報警，此事也因此曝光，不少人得知後，對於男大生的持久度感到佩服，但其實太持久也是問題。

顧芳瑜醫師進一步解釋，男性勃起時，若需超過30分鐘以上的插入性交，才能夠順利射精，被定義為「延遲射精」（Delayed ejaculation），在口語化的英語中，又被稱做「Can’t Finish」，有些症狀嚴重的患者甚至無法射精，最終在還未達到高潮的情況下而放棄性行為。

而導致男性出現「延遲射精」的原因有很多，分為「心理」與「生理」2因素，心理原因包含害怕表現不佳、有被迫性交等不好經驗、擔心性交會違背宗教信仰、擔心懷孕，生理則是抗憂鬱藥副作用、喝酒後產生影響、手術等神經損傷、年紀增長不敏感，若出現遲射問題，建議民眾要就醫檢查，才能清楚了解是哪些原因造成。