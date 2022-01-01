已故台灣首富王永慶曾說過：「你賺的一塊錢不是你的一塊錢，你存的一塊錢才是你的一塊錢。」這句話要強調的是「儲蓄」的重要性，聽起來卻也發人省思……；的確，理財的第一步就從「存錢」開始，你能否將你存到的每一分錢紮紮實實地留在身邊？

相信許多讀者都跟小編一樣是個每天需要打卡上下班的小資OL，每一分每一毫都要錙銖必較，畢竟對於每個月固定領薪水的上班族而言，最殷切期盼的「加薪」還是得看公司的決定（可不是你我說要加就可以加的），在不增加收入的前提下，如果可以提高個人的省錢和存款能力，不也等於在幫自己變相加薪？

試著回想一下：你是否經常抱怨薪水太少、根本不夠用，更不用說想要存錢了？事實上，再仔細思考一下，許多人可能在日常生活中將辛苦賺來的血汗錢都輕易花掉了而不自知，像是追求「小確幸」下班後約三五好友一起小酌一杯、約唱KTV或是三不五時的犒賞自己，給自己的辛苦加油打氣……；要小心了，這些可能都是你自己看不到的理財「盲點」。

以下整理由韓國全民理財教練高敬鎬在其所著《四本存摺穩穩賺，小薪也能變大錢》一書中，給忙碌上班族提出自動化投資理財建議：想要變成有錢人，一定要有4本存摺（薪資存摺、消費存摺、備用存摺及投資存摺），每個月只需要短短的10分鐘，從此就能丟掉發票、擺脫記帳，小薪水也能過上富生活！

第1本「薪資存摺」、替收支把關

所謂的「薪資存摺」顧名思義就是薪資匯入和管理固定支出的存摺，其中的「固定支出」是指自動扣款繳納諸如：每月生活費、貸款利息、子女才藝補習費、保障型保險費等，你可以設定當所有費用繳納完畢後，接下來自動轉帳一定的金額到下面第2本的「消費存摺」。

高敬鎬表示，第1本「薪資存摺」的管理重點在於結束上面的流程後，不會再有任何的薪酬支出，剩下來的金額就是當月可以存入的數目，接著要將其全數轉到最後第4本的「投資存摺」；也就是說，直到下一個發薪日之前，「薪資存摺」裡的餘額都將為「零」。