白思豪更下令，參加人數限制在1.5萬人內(通常最多可容納5.8萬人)，且不到當地時間15時，不准民眾入場。但現場已滿滿的人潮。(圖/美聯社)

受到疫情影響，去年美國紐約時代廣場的跨年活動改為線上舉行不開放入場，今年終於回歸開放讓民眾入場，象徵新年新希望的水晶球降落儀式，將陪著大家一起迎向2022。

隨著2021年邁入尾聲，美國紐約時代廣場的跨年夜，已成為全球迎新慶典的重頭戲。2020年因新冠肺炎影響，紐約時代廣場被迫「虛擬跨年」。如今，儘管紐約全市的新冠肺炎確診數再創新高，卻依舊無法攔阻紐約人奔往時代廣場跨年。《中時新聞網》也以直播為讀者帶來最新現場狀況。

Hip-hop歌手傑魯(Ja Rule)等人在時代廣場賣力表演，為新年活動暖身。(圖/美聯社)

美中友好協會也在時代廣場安排中國武術表演。(圖/美聯社)

在2020年，由於新冠肺炎的肆虐，紐約市民被禁止參加跨年慶祝活動，導致時針指向午夜時，時代廣場僅有少數工作人員、媒體記者與警察。今年，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)強調，跨年活動的照常舉行證明著紐約人持續向前邁進，也是向全世界宣告紐約市正為疫情奮鬥。

不過，雖然跨年活動照常舉行；但Omicron變種病毒蠢蠢欲動，紐約市不敢大意，要求參與活動者必須出示接種證明與附照片的身分證件，還須全程配戴口罩。

時代廣場也已塞滿手持黃色長條氣球的民眾，準備一同倒數迎接2022年。(圖/美聯社)

在五顏六色的繽紛紙雨中，踩著高跟鞋的舞者賣力展現舞姿。(圖/美聯社)

白思豪更下令，參加人數限制在1.5萬人內(通常最多可容納5.8萬人)，且不到當地時間15時，不准民眾入場。

隨著倒數時間愈來愈近，Hip-hop歌手傑魯(Ja Rule)等人在時代廣場賣力表演，為新年活動暖身。KT Tunstall也不吝惜的秀出好嗓音，讓現場氣氛更為熱絡。

此外，時代廣場也已塞滿手持黃色長條氣球的民眾，準備一同倒數迎接2022年。雖然每個人肩並肩站著，但每個人都帶著口罩，以降低感染新冠肺炎風險。

KT Tunstall也不吝惜的秀出好嗓音，讓現場氣氛更為熱絡。(圖/美聯社)

值得一提的是，當民眾目光聚焦於倒數看板上的數字，緊盯著水晶球緩緩落下並歡迎2022年的到來；卻很少人知道，負責管理看板的團隊Tiger Party竟是來自台灣。

Tiger Party已連續11年負責廣場倒數計時。該公司表示，跨年倒數最關鍵之處在於即時，就算只慢0.5秒，看板上數字的延遲都嚴重影響用戶的感覺。甚至，每塊看板數字的不同步，也會讓跨年民眾大呼掃興，因此成為最細微的關鍵。

Tiger Party團隊表示，由於Omicron的橫行，所有工作人員都已接種疫苗，也全程配戴口罩，團隊也進行壓力測試，以避免任何環節出錯。「我們要做的就是為前來的人，營造歡樂感與參與感」。