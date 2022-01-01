苗栗縣政府2022年元旦升旗典禮，縣長徐耀昌祝福縣民新的1年都能得第1。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府2022年元旦升旗典禮，巴達思文化藝術舞蹈協會表演原民舞蹈。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府2022年元旦升旗典禮摸彩活動，由縣長徐耀昌摸出得獎者。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府2022年元旦升旗典禮摸彩活動，縣長徐耀昌贈送頭獎iphone 13給得獎者。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府2022年元旦升旗典禮，元旦清晨6時在縣長徐耀昌帶領8千多名縣民高唱國歌聲中展開，今天適逢是民國111年的1月1日一共有5個「1」徐耀昌期望大家在新的1年都能勇得第1，到場民眾除可獲得縣府贈送的國旗圍巾，並可參加摸彩，頭獎iphone 13手機由一名女學生抽中，徐耀昌並當場再加碼1支iphone 13手機助興，現場歡喜連連。

為了鼓勵鄉親踴躍參加，縣政府今年特別加碼發放5千條圍巾，贈送給到場鄉親，典禮中穿插原住民巴達思文化藝術舞蹈協會、育達啦啦隊表演，同時邀請舞蹈老師邱可芬帶動跳圍巾操，象徵新的一年開運旺旺來。

元旦清晨6時，縣府廣場「堅持、幸福、愛苗栗」慶祝元旦升旗典禮正式登場，天還未亮，參加的鄉親就陸續趕到會場，等待迎接2022年的第1道曙光。

升旗典禮在榮興客家採茶劇團演出中揭開序幕，縣長徐耀昌及夫人蔡麗卿、立委陳超明、徐志榮、議長鍾東錦、副議長李文斌、縣議員、副縣長鄧桂菊、縣府秘書長陳斌山及縣府團隊、鄉鎮市長及各機關團體、學校、鄉親等，一起目送國旗冉冉上升，並揮舞手中國旗相互賀年，期許大家團結一致，繼續努力建設家鄉。

徐耀昌致詞指出，回顧去年，國際疫情干擾，苗栗鄉親上下一心，攜手對抗疫情，縣府團隊更是按部就班，持續推動各項軟硬體建設，讓苗栗進步，突飛猛進！展望2022，他將秉持「堅持 幸福 愛苗栗」的理念，持續帶領縣府團隊全力發展縣政、建設家鄉，打造更有感的幸福苗栗！

徐耀昌說，「幸福」是安居、樂業、民生富庶、生活無虞，「創兆苗栗」經濟奇蹟不是夢，台積電、力積電等科技大廠，持續加碼投資苗栗，縣府招商金額已突破兆元大關，高達1兆88億元，創造超過3萬6千個工作機會，帶動苗栗縣7年工作機會增幅77％，居全國縣市之冠，更勇奪2020年荷包結餘大滿王排序第1名，在苗栗大家都有好薪情，縣府將持續營造「企業扎根苗栗」、「年輕人根留苗栗」的良善生活環境！

徐耀昌並感謝立委陳超明、徐志榮協助爭取中央經費、議長鍾東錦、副議長李文斌及議員的督促、18鄉鎮市長的支持、各社區、社團、縣府員工、全縣2萬名志工夥伴的辛勤奉獻，讓苗栗「幸福永續」！

隨後展開摸彩活動，獎品包括iphone 13、液晶顯示器、按摩器、氣炸鍋、吸塵器、電鍋、電熱毛毯、電動牙刷、吹風機、小米手環、電烤盤、小米小愛音箱等12個獎項共計56個摸彩品，縣長徐耀昌且加碼1支iphone 13手機助興