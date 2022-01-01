你能想像香港首富李嘉誠帶著兒子們擠地鐵、「股神」華倫．巴菲特不留遺產給後代……？是的，世界富豪們對於財富的態度，可能大大的出乎你我的意料之外！其實，別看這些億萬富豪過著不為錢煩惱的富裕生活，他們不僅很會賺錢，甚至比你我更懂得如何省錢，有關世界富豪們的省錢撇步先前在小花平台已有深入報導，本文另整理《香港財經時報》（HKBT）以專文介紹「盤點李嘉誠、華倫．巴菲特絕對不做的5件事！」以下跟著小花平台一起來看看他們白手起家的成功祕訣。

秘訣1、絕不會衝動購物

根據《香港財經時報》報導，「衝動購物」正是有錢人不會去做的事情！一年一度的「雙11購物節」甫過，你是否也大買特買、買到要剁手？反觀白手起家的世界富豪們卻認為這是亂花錢的行為，「股神」華倫．巴菲特就曾說過：「如果你盡買些不需要的東西，很快你就必須賣掉你需要的東西。」這句話是要提醒大家，不要在消費後，才把剩餘的錢存下來，「否則永遠不會有錢！」

秘訣2、不會花錢在娛樂開銷上

根據一項統計調查指出，絕大多數的成功人士都喜歡閱讀，只有極少部分的人會把錢花用在娛樂開銷上，就像香港首富李嘉誠主張「每一塊錢都要花得有價值」的金錢價值觀，除此之外，他並認為有一種錢一定要捨得花，肯花就會愈來愈有錢，那就是把錢投資自己的腦袋、持續不斷地提升自我價值，「不論男女老少，願意花錢投資自己才會是最後的『贏家』！」