只要「蜘蛛人」米契爾找到手感，爵士面對什麼對手都不用怕！儘管帶著1分落後進入末節，米契爾卻在末節跟克拉克生、波達諾維奇等人聯手飆出誇張的22比0猛攻，幫助爵士最後以120比108輕取灰狼，勇奪6連勝，距離西區龍頭勇士僅剩1.5場勝差。

上半場打完，還以63比50領先灰狼的爵士，卻在第3節遭到愛德華茲、比斯利兩名灰狼射手的三分外線襲擊，前3節打完，反以86比87落後，幸好米契爾及時找回火燙手感，搭配克拉克生與波達諾維奇的火力，打出22比0扭轉局面。

向來打灰狼很順手的米契爾，全場投21中12，含三分球投11中6，10罰9中，攻下全場最高39分，外加6籃板、5助攻，波達諾維奇也有24分、12籃板，克拉克生替補轟下20分，戈貝爾14分、16籃板及4火鍋，蓋伊12分、3助攻。

反觀灰狼以才剛解除聯盟健康與安全協議的愛德華茲26分最高，他卻在末節提前犯滿畢業，比斯利投進6顆三分球、貢獻22分，麥克丹尼爾斯12分，貝弗利11分，灰狼目前仍有唐斯、羅素兩大主力仍在聯盟協議停賽階段，整體戰力還沒到齊。