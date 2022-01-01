元旦連假過後，2022年第一個吸睛天象登場！台北天文館指出，三大流星雨之首的「象限儀座流星雨」將在1月4日清晨達到高峰，每小時預測數量高達120顆，甚至可能衝到200顆。

天文館說明，當日逢朔無月，觀察條件極優，相對於受月光影響的8月英仙座與12月雙子座流星雨更精彩可期，可說是今年觀察條件最佳的大型流星雨。

天文館指出，象限儀座流星雨的幅射點約在午夜昇起，所以3日深夜至4日拂曉前這段時間最適合觀賞，此時剛好也是預估極大期發生的時間，此流星雨的流星速度中等，特點是常出現明亮帶有色彩的火流星。

天文館說，不過在現代星座盤上是找不到象限儀座的，因為這個於18世紀所畫訂的星座現今已不再使用，其位置大約在武仙座、牧夫座和天龍座之間。

天文館指出，象限儀座流星雨雖為三大流星雨之首，卻較少被觀察，原因之一是其極大持續時間僅數小時，另一個原因則是冬季寒夜令人卻步。

天文館將於1月3日晚間8時起，透過佈建於全國與世界各地的全天域暗空攝影機進行直播，並配合深入淺出的解說，為民眾介紹有關流星雨的知識，讓大家不用塞車受寒也能欣賞到這場燦爛的流星雨。詳細資料請參閱天文館網站 https：／／www.tam.gov.taipei。