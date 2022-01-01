新竹市警局啟動「元旦連假酒駕取締專案計畫」，從2021年12月31日起連續3天，針對轄內餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，增加警力規畫勤務執行、加強臨檢。值勤首日共動用469人次的警力，取締酒後駕車件數共計4件，均以公共危險罪移送法辦。新竹市警察局長李安淳呼籲民眾切勿心存僥倖，喝酒不開車。

近來全國多起酒駕事件釀成死傷，隨著年關將近、各種聚會增加，新竹市警察局自2021年12月31日0時起至2022年1月2日24時止啟動元旦連假酒駕取締專案計畫，針對轄內餐廳等飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，增加警力規畫勤務執行、加強臨檢，並請警察局強化各項宣導作為，貫徹酒駕零容忍。

首日專案計畫期間，市警局各單位均由分局長或隊長親自帶班執行擴大取締酒後駕車勤務，分別於不同時段在本市易發生酒後駕車、交通事故等相關周邊路段及轄內餐飲業、酒店、KTV等密集地區，加強攔檢取締酒駕違規行為。

統計首日共動用469人次的警力，取締酒後駕車件數共計4件。另警察局在2021年共取締1009件酒後駕車，同時酒駕死傷人數從前年221人，下降至去年的172人，共減少49人，下降比率達到20.98％，有效抑制新竹市轄內酒後駕車及重大違規行為。

警方呼籲民眾切勿心存僥倖，喝酒之後如果有行車需求，務必採用指定親友駕駛或選擇改搭計程車、使用酒後代駕服務的方式，以保護自身及社會大眾的生命財產安全，另外目前超商i-bon也有預約酒後代駕的服務，歡迎民眾多加利用。

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