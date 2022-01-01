中共黨媒《人民日報》健康用戶端1日報導，馬上就要春節了，大陸在疫情的影響下，還能回家過年嗎？中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友近日在參加2022網易經濟學家年會上表示，「低風險地區，沒有本地傳播病例，沒有必要宣導就地過年。因為風險來自接收地，因為你輸出地方沒有病例，你讓大家就地過年幹什麼？國家衛健委已經明確表示，不要一刀切，我們要堅持科學防控，精準施策。高風險地區，病例數較多，疫情沒有控制的地方，為了防止擴散，可以宣導就地過年。」

吳尊友表示，「對普通老百姓來說，很簡單，你的出發點、你的目的地沒有疫情，你就可以回家過年，沒有那麼複雜，但你要注意好旅途中落實好個人的防護措施，不要在旅途當中感染，這個很重要。」

對於大家最近很擔心的「西安疫情」，吳尊友表示，「雖然現在西安疫情看著很嚴重，但跟歐美比已經好很多了，通常我們在1-2個最長潛伏期內就能把疫情控制住。」

對於目前疫情常態化，吳尊友還建議，「每個人都需要接種疫苗，不是說90％就夠了，每個人都需要接種疫苗，而且每個人都需要打加強針。」