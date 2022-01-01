外傳王力宏目前在金華街的工作室隔離中。（尤嬿妮攝）

王力宏被李靚蕾爆出私生活淫亂，他去年12月18日從大陸返台，傳他目前尚在位於金華街的工作室隔離，今晚（1日）是他隔離屆滿14天的日子，接下來動向備受矚目，不過，今微博傳出爆料消息，指王力宏在隔離出關前已私下和李靚蕾談妥離婚條件，至於協議內容？傳應與女方之前在網路上提出來內容差不多；對於王力宏出關後是否與李靚蕾及孩子們見面、昨跨年夜如何度過及新年希望等問題，他所屬的宏聲音樂目前沒有回應。

此外，王力宏前妻李靚蕾發出長文爆料兩人離婚主因，By2妹妹Yumi被指是和王力宏過從甚密的對象之一，但Yumi否認，接著被好友爆出輕生送醫，整個過程，Yumi的姊姊Miko始終沒出聲，直到今日凌晨才發文寫下：「希望我身邊最在乎的人，能儘早出院恢復身體健康」，暗示妹妹Yumi仍在住院中。Miko更說：「不要從別人的嘴裡去判斷一個人，因為君子不立於危牆之下，一瓶汽水到底好不好喝，只有自己喝過才可以作出判斷」，似不忍妹妹遭網路霸凌有感而發。

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