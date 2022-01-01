金曲歌王王力宏和李靚蕾8年婚姻破局是2021年底最受矚目的娛樂話題，如今王力宏結束在飯店的隔離期，隻身一人到台北的工作室繼續進行隔離，也讓外界好奇他此行回來是否會回「吾疆」跟前妻碰面。媒體則報導，大陸微博上有人傳兩人其實已經談妥了離婚條件，跟女方先前要求得差不多，兩人預計過年前會碰面，但傳言未獲證實。

因未替李靚蕾澄清婆媳問題，讓王力宏上月底多次被「蕾神之錘」爆出猛料，他先是被指婚前婚後男女關係混亂，又被指發現懷孕後第一時間問女方能不能墮胎，李靚蕾後來更曬出截圖，透露王力宏要求她自認在神智不清的狀態下發文，便願意給李靚蕾豪宅，李靚蕾不肯，王力宏又提油救火自稱願意讓前妻和孩子們免費住豪宅18年，讓更多網友氣炸。

微博上傳王力宏和李靚蕾疑似約好過年前見面談離婚。（圖／翻攝自微博）

王力宏最後讓步，發出道歉聲明表示願意將豪宅過戶到前妻名下，而李靚蕾則表示不願意接受，相信會在法官的判決下合理分配兩人財產，也希望這件事就此落幕，大家都能過回平靜的生活。據《自由時報》報導，王力宏回台灣後外界都相當好奇他和李靚蕾到底何時見面，微博上則有網友爆料兩人已經約好過年前開會談離婚細節。

報導指出，王力宏與李靚蕾透過協商，已經決定在過年前正式見面，地點是律師事務所，至於離婚條件也談妥，「估計和女方在網上提出來的差不多」，而李靚蕾希望得到三個孩子的撫養權，但對於離婚條件或是否已經約好見面等傳聞，李靚蕾和王力宏方面未出面證實，不知傳言真偽。