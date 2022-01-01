高雄輕軌在這次跨年運量突破7萬人次，是自從2015年10月開通以來單日運量最高紀錄，分析原因除了新增三站加入營運，因此試營運期間可免費搭乘輕軌，高市府也大力宣傳多搭乘公共運輸，增加民眾搭乘意願。

高雄跨年秀以雙舞台方式呈現，高雄市府估算共湧入23萬100人，不少民眾選擇以公共運輸方式前往會場。高捷公司統計，這次跨年輕軌運量達到70858人次，刷新營運6年多來最高紀錄。

高捷公司統計，過去輕軌單日最高運量為去年國慶煙火50476人次、第二高為去年12月26日的40888人次，這次跨年期間則一舉打破前面紀錄。高捷分析，除了自110年12月16日增加C17-C20路段進入試營運，因此到2022年1月2日是全線免費搭乘，且高市府大力宣傳及鼓勵民眾搭乘公共運輸，以及這次推出雙主場吸引人潮，才讓這次輕軌單日運量是開通以來創歷史新高。