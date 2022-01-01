國巨前總裁陳木元2020年10月在台東無照駕駛直升機遭民眾舉報，檢警蒐證後查扣直升機並傳喚到案說明，後來以25萬元交保，遭台東地檢署日前依違反《民用航空法》起訴，並認為陳無悔意，建請法官從重量處且不得易科罰金。但台東地院審理後認為，沒有證據顯示他曾升空飛行，僅查出他單純發動直升機引擎約5分鐘，未達「飛航」程度而宣判無罪，目前扣押的Robinson-R22機型直升機有望發還給他。

台東東海岸上空2020年10月中出現1架R22型直升機，遭人檢舉違反航空法飛行，台東縣警局成功分局接獲通報後上陳台東地檢署，檢方立即成立專案小組展開調查，發現國巨前總裁陳木元涉重嫌。

台東地檢署持法院搜索票，會同台東航空站前往一間民宅搜索，發現民宅內停有1架Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直升機，陳木元雖矢口否認駕駛直升機，但檢方偵訊後諭令25萬元交保並查扣直升機。

台東地檢署偵結，將陳木元依違反《民用航空法》第103條使用違法航空器飛航、第104條無證照飛航等罪嫌提起公訴。台東地檢署調查，陳木元的直升機有效檢定證過期，且沒有體格檢查合格證明，陳在接受調查時竟還稱「航空法太舊了，不合時宜」。

此外，根據檢察官調查，陳木元從2015年起至2020年間，每年都會開1次直升機，時間約5分鐘，總共有6次無照駕駛。檢察官認為他「無視台東縣東河鄉居民居住安全，更欠缺法治觀念」。

起訴書指出，陳木元自始至終置飛安法治於無物，且毫無悔意，任為謊言，是以本件重大違反飛安行為自應以國家刑罰權嚇阻，以維飛航安全與社會教育，建議法院從重量處，不得易科罰金，直升機宣告沒收。

但陳木元堅稱，在104至109年間，他確實親自或指示管家以每年1次、每次約5分鐘之頻率，發動直升機引擎，但否認涉有何非法飛航。法官認定，陳木元單純發動本案直升機引擎約5分鐘，致旋翼因引擎運轉而帶動旋轉，非使直升機完成空中飛行，與民用航空法所規範之「飛航」顯然有別，諭知無罪。