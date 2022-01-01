新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣近日加入國民黨，昨、今都在臉書PO出擬參選市議員的遐想文章，今天上午參加完新北市元旦升旗典禮後，三重光田里長吳勝文之子、新北市長室秘書吳訓孝，也在臉書貼出：「2022，我準備好了！」據傳，吳訓孝將參選三重、蘆洲區。2022年是「侯家軍」蓄勢待發的一年。

吳訓孝今在臉書貼文表示，2017年他進入新北市勞工局當專員，跟著那年還是副市長的侯友宜，到2022年的市長室秘書，跟了侯市長3年，市長最常跟他講的話就是「多到地方走，在地方服務，和里長、公所、議員一起讓新北向前走。」

吳訓孝說，「三重第二行政中心、熊猴森樂園、每年的新北燈會、塭仔圳、蘆洲蘆北蘆南計畫，都是大家共同達成醞釀的里程碑。新的一年，咱繼續拚！」

被問到臉書內文是否透露參選心聲？吳訓孝未正面回應僅表示，他是土生土長的三重小孩，對三蘆的未來發展一直保持很大的期望，有幸進市長室就是希望自己可以提供更全面的市政服務，勤走地方，鬥陣繼續拚。

32歲的吳訓孝，輔仁大學法律博士班畢業，擅長勞基法、家事法等，曾任新竹法院少年及家事法庭書記官，2017年進入新北市勞工局任專員，2018年擔任新北市市長候選人侯友宜的「新媒體組」組長，現任新北市長室秘書、新北市青年事務委員會青年委員、新北市三重嘉義同鄉會副理事長。

吳訓孝的父親吳勝文是連任四屆的三重光田里里長、母親沈美英是三重區工商企管婦女會理事長，也是三重區公所志工隊榮譽大隊長，家族在地方基層實力雄厚。