曾先生說能在飛機上完成求婚計畫，是很特別的記憶，賴姓女友說很意外也好感動。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮多羅滿賞鯨今晨搭載旅客，出航迎曙光。（多羅滿賞鯨提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府與旅行業合作，首推迎曙光包機，在曙光出現之際，來自台北市的27歲曾姓旅客，在2萬呎上空向愛情長跑多年的賴姓女友求婚，機上乘客感染愛的喜悅，齊喊「嫁給他！」機長廣播感謝所有乘客，一起見證2022年最幸福浪漫的時刻！

迎接嶄新的一年到來，縣府與旅行社業者及航空業者合作推出迎曙光專機，遊客搭乘立榮航空酷企鵝彩繪機，於2萬呎高度以「上帝視角」俯瞰東海岸的山海美景，大約在清晨6：36曙光出現後，遊客們「哇！」的讚嘆聲此起彼落，在花蓮清水斷崖上空沉浸於無邊際的太平洋海景與絕美曙光中，落地後安排花蓮走讀行程。

包機上也上演一段求婚浪漫時刻，來自台北27歲曾先生與賴姓女友搭機到花蓮旅遊，他精心策畫機上求婚，在飛機剛好與曙光相輝映之時，捧著花束遞給女友，隨後單膝下跪拿出戒指求婚，賴小姐對突來的「求婚記」顯得羞澀，機上百名旅客也配合幫直喊「嫁給他」，賴小姐泛淚點頭答應，完成浪漫又甜蜜的高空求婚儀式。

曾先生接受媒體採訪表示，事前有向旅行社告知求婚計畫，也順利獲得同意，原本2人就打算在今天登記，能在飛機上完成求婚計畫，是很特別的記憶。賴姓女友說很意外也「好感動」，對男友安排的求婚非常驚喜和滿意。

此外，新年第一航，花蓮多羅滿賞鯨今天清晨6時出海，載著6、70名遊客到海上迎接曙光，雖因天氣不佳，只見天使光從雲層縫隙露出，但巧遇成群飛旋海豚伴游迎接日出，另外，鯨世界元旦第一梯次的賞鯨船也看到百隻海豚，讓遊客大呼幸運。