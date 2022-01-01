周杰倫（左）與阿信拍攝「FRIDAY CLUB周五俱樂部」形象照，帥氣破表。（STAYREAL提供）

五月天昨晚推出「五月天陪你跨年演唱會」線上演唱會，周杰倫（周董）空降擔任嘉賓，創造超大驚喜，在雲端線上共累積2550萬人次觀賞，「五月天演唱會」、「忽然好想你」、「五月天周杰倫合唱」等話題立即登上當晚熱搜。

五月天為了與全球歌迷一同迎接2022年，採用XR延展實境，以電影超高規格打造「五月天陪你跨年演唱會」線上演唱會，從前置到製作耗資5千萬、耗時4個月，還出動直昇機，挖土機、遊艇、平台駁船海上平台，視覺效果炫目，許多歌迷留言驚呼：「太強大，明年要上宇宙開（演唱會）了！」他們線上演唱會的曲目從〈派對動物〉、〈人生海海〉、〈離開地球表面〉、〈終結孤單〉等均重新改編過，更可見五月天的用心與誠意。

此外，暌違已久的「周五」再度合體，為周董和五月天粉絲帶來巨大驚喜！周董和阿信都覺得「周五」的概念不僅止於演唱會，還可以有更多合作，於是兩人討論後，由五月天阿信與周董各自主理的品牌STAYREAL 與 PHANTACi，於今年第一天共同宣告推出「FRIDAY CLUB周五俱樂部」聯名商品。

兩人希望以創意的虛擬俱樂部構想傳達「MONDAY TO FRIDAY ，ROCKN’ ROLL EVERYDAY」概念，期待在全新的2022年裡，大家每天都可以簡單快樂做自己，兩人也會以音樂繼續為大家消解日常生活中的壓力，鼓勵每個人無論平時有多忙碌，還是可以在心底給自己留一個專屬的「FRIDAY CLUB」世界。

周董與阿信兩大天王日前同台拍攝形象照，在充滿潮酷氛圍中演繹「周五」精神，周董在拍攝空檔還變起魔術，讓大家見識到他私底下風趣幽默的一面。