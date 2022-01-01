新竹縣政府調整組織編制，教育處改制為「教育局」，並增設「新聞處」，在元旦升旗典禮後舉辦教育局、新聞處揭牌暨新任局長、處長布達宣誓典禮，教育局長由教育處長楊郡慈就地升接，首任新聞處長則由國立台北教育大學數位內容設計學系兼任教授莊淇銘接任。

縣長楊文科說，教育處改制「教育局」及增設「新聞處」，是地方自治史上新的里程碑，相信在首任教育局長楊郡慈領導下，會為竹縣學子帶來收益。楊郡慈說，教育局未來將成立素養教學中心，紮根本土教育，讓雙語教育透過學校及教師培育分級，結合國際教育數位化推動。

楊文科並說，縣府目前最缺新聞媒體公關力量的發揮，莊淇銘願意兩肋插刀，讓他感動許久，希望莊為新聞處建立健全的制度，開展縣府媒體工作，讓大家努力的成果能被看見。

議長張鎮榮出席典禮特別向莊淇銘說，「要對民進黨鴨霸推動竹竹合併升格議題強力反擊！」莊淇銘回說「議長所言正是心中所想，必當全力以赴，大力回擊！」現場掀起一陣掌聲。

縣府人事處指出，元旦起除成立教育局、新聞處，另有5處室增設或異動科別，分別是行政處增設「資安科」，社會處社工暨保護服務科分為「保護服務科」及「兒少及家庭支持科」，救助及身障科分為「身心障礙服務科」及「社會救助及社工科」。

原民處原民行政及產業發展科分為「原民行政科」及「原民經濟發展科」。產發處增設「工業區管理科」。財政處增設「非公用財產開發科」。人事處指新增的154名公務人員，將依施政優先順序及實際業務所需，逐步調整配置各局處。