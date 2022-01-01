蔡總統今發表元旦談話表示，持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權，這就是2022年穩健執政的四大主軸。民眾黨立委蔡壁如表示，蔡總統根本沒有要改善所提四點決心，而是延續過去恐嚇百姓的氛圍，最弱的民生經濟問題始終不願面對，只會空喊口號，淪為口號治國的總統。

蔡壁如表示，走向世界當然是期許，但過去一年不論是社會安全網或者事民生經濟，都是蔡總統最弱的一環，從去年殺人、酒駕肇事不斷上演，就能看出端倪。

蔡壁如說，少子化是面臨最嚴峻的問題，政府卻只顧著宣傳政策，修法增加產檢假天數，沒有對症下藥，如果如同政府說的這麼美好合樂，年輕人怎麼會不願意結婚生子，在加上民生經濟因素牽動，導致年輕人不願意結婚生養小孩。

總評蔡總統新年元旦談話，蔡壁如認為，兩岸關係問題，蔡總統繼續打「抗中保台」，藉此洗腦台灣民眾；至於內政部分，蔡政府不願意面對最弱的民生經濟，只會喊口號治國。

至於大陸國家主席習近平昨晚發表新年賀詞提到，「實現祖國完全統一，是兩岸同胞的共同心願」。蔡壁如說，顯然習近平不夠瞭解台灣，台灣人民追求的是民主自由，跟習近平所想像有所不同，此話恐嚇台灣的成分居多。

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