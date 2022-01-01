羅志祥（小豬）和周揚青分手後遭對方毀滅式爆料，導致形象及演藝事業跌落低谷，沈寂一年多後，小豬選擇花蓮跨年舞台開唱作為復出表演，他今凌晨在晚會上，連續30分鐘勁歌熱舞誠意十足，甚至還衝下台和歌迷拍照，展現親民作風；小豬的跨年演出吸引全台民眾關注，結束後許多粉絲及網友敲碗他去年一直只聞樓梯響的新專輯何時推出？ 對此，小豬的經紀人小霜今（1日）感謝各方支持，並送上好消息：「1月28日小巨蛋會有最新的新歌搶先唱，請大家期待。」小豬將於「凹嗚狼人殺總冠軍」演唱會上首唱新歌。

小豬昨晚演出結束，感性表示開唱時見到台下有粉絲落淚，才意識到有一群人在等他重返歌壇，為了不辜負大家期待，他努力呈現最好的一面回報所有人，並且允諾：「最後的鞠躬，是我無聲的表達，我會再回花蓮的，我會用我的行動來感謝花蓮。」他也透過經紀人感動的說：「上台前看到了很多人給我鼓勵加油...聽到觀眾的尖叫聲，我在台下真的差ㄧ點要哭了，那種心情我無法用言語形容，很開心我最愛的舞台回來了，也很開心我又可以在台上大喊尖叫聲。」

小豬為了跨年演出嚴格忌口，一個月狂瘦近10公斤，昨晩表演結束終於解封開吃，品嚐期待許久的泡麵和紅豆冰等美食，而他的愛犬Yuki也終於能好好睡覺，小豬以愛犬口吻幽默地說：「看到爸爸回到家滿心歡喜，我就放心了，終於可以好好睡覺了，這幾天爸爸在家碰碰跳跳，音樂又放的很大聲，害我都睡不好，大家晚安！我要做我的美夢了！」