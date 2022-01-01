蘇澳警分局蘇澳交通分隊南澳小隊在今天（1日）上午9時獲報，台9線蘇花改有民眾騎乘自行車誤闖，警方攔查後，3人表示是路況不熟才誤闖，警方攔查後開單，將處300元以上600元以下罰鍰。

警方表示，當時自行車是由北往南行駛，獲報時3輛自行車已經駛離隧道，因此通報東澳派出所攔查，自行車騎士被攔查後表示，環島途經蘇花改，路況不熟以致誤闖，警方依據道路交通管理處罰條例第74條第1項第1款，慢車不依標誌、標線、號誌指示，開單告發。