一個沒有小孩的小家庭，也沒有和爸媽同住，兩夫妻一個月花超過10萬元，正常嗎？一名女網友分享自己的處境，並詳列她與先生的支出內容，網友一看酸爆，「妳只是想讓大家羨慕吧」。

原PO在匿名論壇「Dcard」發文，說和先生結婚一年多，最近整理家中帳目，才驚覺每月支出都超過10萬。包括先生的卡費約5至7萬元，另外還有3萬元房租、2萬元現金花費；她自己則是卡費約3萬元，再給孝親費2萬元。

原PO透露，她月薪15至17萬元，先生則是23萬元左右，「真不知道這樣的開銷，如果以後要生小孩，怎麼養？不覺得平常有亂買東西，為什麼可以花超過10萬啊？還是超過10萬很正常？」

網友看了狂酸，「妳真正想告訴大家的是什麼呢」、「小家庭月收40萬元，會問這種問題，真不知道哪一家公司出這種高薪請妳」、「我月薪也差不多30萬，一個月花三分之一，不算不合理」。