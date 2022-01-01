2022元旦寶寶來報到！中醫大新竹附設醫院和東元綜合醫院，各有3位元旦寶寶在眾人祝賀下呱呱墜地誕生。東元綜合醫院表示，1日凌晨0時16分迎接第1位誕生的元旦寶寶，到上午10點前已經有2男1女，皆為剖腹產誕生，最重的寶寶3645公克、最輕2615公克，母子均安，並還有4位待產中。

東元院長黃忠山在2022年首日，到兒科嬰兒室致贈育兒尿布，祝福新生兒家庭喜得元旦貴子，祝賀寶寶健康茁壯，平安長大。其中，在凌晨5時05分誕生1位剖腹產的男娃，新手的張姓媽咪是在東元醫院出生，還是由黃忠山親手接生，相隔多年，寶寶也在黃忠山及婦產科部主任田明訓見證下平安誕生，縣長楊文科和媒人的蔡志環議員也到場送上祝福。

黃忠山說，婦產部前身為前新竹市東門婦產科醫院，有20多年的婦幼兒科照護經驗，針對高危險妊娠孕產婦或早產兒的緊急狀況，提供產婦及新生兒高品質的緊急醫療服務，是新竹縣唯一的周產期照護中心，也是大新竹地區少數設置新生兒加護病房（NICU）及新生兒中重度病房的醫院。

東元醫院副院長黃禹仁說，院方擁有強大的不孕症醫療陣容，成立以生殖醫學為權威的艾微芙診所，和美國史丹佛大學生殖醫學中心簽定技術合作，把世界先進的技術引進台灣，讓台灣的生殖醫學及不孕症治療技術和品質與世界同步。

中醫大新竹附醫婦產科主任蘇聖淵表示，1日上午11時為止，誕生3位元旦寶寶，凌晨分別是5時11分男寶寶，自然產3020公克，清晨6時41女寶寶，自然產3100克，9時10分男寶寶，剖腹產2910公克。