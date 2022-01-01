台南市「耶誕跨年系列活動_好young跨年晚會」整晚吸引20萬人次觀眾，1日凌晨0時30分結束，台南市交通局出動空拍機監控人潮與車潮，即時調控號誌，45分鐘大致疏散完畢，台南市交通局認為，較以往大型活動更順暢。

台南市除了跨年晚會外，台南市議會與市府合辦的祈福燈會在晚間亮燈後同樣吸睛，周邊場地整晚約吸引20萬人次，台南市警方統計，市府跨年活動的周邊道路去年12月31日下午13起開始出現人潮與車潮，停車場均幾近滿場。

跨年晚會完成倒數計時跨年，民眾陸續離場，自1日凌晨零時30分開始大批疏散，到接駁車1日凌晨1時05分送走最後1名乘客，約45分鐘已大致清空。

台南市繼去年南美2館森山市集活動，跨年晚會再度升空空拍機，鳥瞰活動週邊人潮車流，針對進場、散場等集中匯集車流影響中華西路沿線（民權路至永華路）周邊道路，蒐集即時交通影像監測。

台南市交通局在跨年晚會期間，透過大台南智慧交通中心，即時調整壅塞路口號誌秒數，疏解車流，調派員警到雍塞路段，減少道路壅塞情況。

台南市交通局表示，跨年晚會期間除了活現場外，大台南智慧交通中心同步監看市區重要路段交通狀況，派員到重要管制點與接駁站服務民眾，共計出動323名警力，接駁車與現場機巡約24人及義交44人。