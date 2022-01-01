這種表現哪像是剛過37歲生日的老將！再以先發中鋒身分登場的「小皇帝」詹姆斯，1日徹底強大進攻破壞能力，除了貢獻全場最高43分，更有14籃板、4助攻、2抄截與2火鍋的全能數據，帶領地主湖人139比106輕取拓荒者，目前18勝19敗續居西區第8。

為了迎接湖人總教練佛格解除協議歸隊，詹姆斯上半場就展現無人能擋氣勢，半場投18中10，含三分球投8中4，貢獻27分、10籃板，拓荒者防守根本拿他毫無辦法，安森尼上半場也投進4顆三分球，打完上半場，湖人69比54領先。

來到下半場，詹姆斯繼續展現強悍進攻，搭配韋斯布魯克提前在第3節就完成大三元，湖人始終保持20分上下的領先優勢，當比賽來到最後10分25秒，詹皇再度上場肆虐，也幫湖人擴大領先到30分，詹皇最後6分35秒才肯下場休息。

光從數據來看，詹姆斯確實像是一名全明星等級的全能中鋒，也讓拓荒者根本無力阻擋，蒙克替湖人貢獻18分，安森尼16分，韋斯布魯克15分、13籃板及12助攻的大三元數據，不過就算早早進入垃圾時間，佛格仍然不讓霍華、狄安卓喬丹兩名中鋒上場；拓荒者以麥克勒摩28分最高，利拉德18分、7助攻。