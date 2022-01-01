農曆春節將近，許多人受疫情影響，今年過得不是很順遂，在110年最後時間裡，財運是否還有翻身的機會呢？《靈匣網》近日分享5個過年前會有好運降臨的星座，正財運與偏財運都非常好，甚至還有機會遇到貴人。

1.射手座

射手座這一年整體運勢不錯，但遇兇星作祟，因此上半年過得較辛苦，常被一些瑣事困住，導致他們思慮過多，甚至影響到健康，運勢起起落落，不過到了下半年會逐漸好轉，尤其到年底越明顯，而且射手座見多識廣，會用長遠的眼光去分析問題，而接近春節時財運暴漲，有機會遇到貴人，事業一帆風順，只要抓住機會，就能夠財源滾滾。

2.處女座

處女座越接近春節，好運就會越來越強，而且不斷迎來喜事，在春節前最後1個月裡，上半個月表現雖有些不佳，但下半個月會逐漸好轉，得到貴人的幫助，有助於事業提升，正財運很旺，能獲得升職、加薪和獎金，這期間可以嘗試結合工作與興趣，讓事業更穩定，別因擔心而放棄嘗試，大膽去闖會發現其中的樂趣，甚至帶來意想不到的驚喜。

3.金牛座

金牛座很務實，但卻較沒耐性，所以在工作方面，他們投入的精力比其他星座還多，他們認為對待工作就是要認真努力，把自己該做的事情做到最好，也因為受這種因素影響，金牛座的好運一時不會顯現出來，唯有努力到一定程度時，結果才會慢慢展現，而在春節前這段時間，金牛座會因努力獲得別人認可，事業上好運不斷。

4.獅子座

獅子座春節前財運爆棚，著重於偏財運，在春節前這段時間裡，獅子座因買樂透或刮刮樂而發財，而且他們並非刻意去買，而是順手買來，沒想到竟意外中獎，因為不會成天做發財夢，在買彩券上也有節制，不會沉迷於此，雖然都是花小金額買彩券，但他們的中獎機率卻非常高，甚至還有機會中得大獎。

5.水瓶座

水瓶座跟處女座一樣，屬於完美主義者，他們總是在想辦法提升自我，在春節前這段時間，他們的能力會有所提升，事業上飛黃騰達，只要抓住機會，參與工作上一些重大項目，在眾人面前展示能力，能為自己的未來打下基礎，不僅如此，若是發展副業，也會找到不錯的賺錢機會，由於自身能力優秀，因此副業也做得有聲有色。