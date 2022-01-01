2022跨年夜全台重要活動區域，中華電信動上網數據量創新高，包括台北市政府及101信義商圈、新北市八里河畔煙火秀、桃園高鐵廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、台南市府廣場、高雄高流海風廣場、高雄義大世界、花蓮六期重劃區跨年晚會等20多個熱門景點，行動上網數據量超過平時5倍。

其中，全台最受矚目台北101跨年煙火行動上網尖峰數據量超過平常使用的10倍，高雄跨年晚會行動上網尖峰數據量超過平常使用的6倍。8成以上客戶，以FB、LINE及IG等社群通訊軟體視訊直播煙火，與親友即時分享影音與照片傳遞祝福，喜迎2022年。

中華電信表示，針對2022跨年各活動場域，已於事前縝密規劃，積極布建近千台新型高效能基地台，以AI智能化技術，配置熱區基地台及網路容量，另佐以C-RAN集中化高效設備，確保系統穩定運行，提供倍數以上的處理能力，有效承載跨年尖峰時段的4G／5G訊務量，加上動員500位以上工程人員，進行基地台擴容、佈建及品質優化，於31日晚間全程即時監控，完成基地台訊務疏導布署，提供客戶順暢穩定的4G/5G服務體驗。

2022跨年夜，中華電信發送簡訊量超過2千萬則，透過簡訊實聯制讓民眾安心入場。另在高雄跨年晚會結合5G技術，於蓬萊和高流雙舞台大秀異地共演，盡享5G娛樂視聽饗宴。