根據台灣之星統計，跨年夜當晚，在北中南跨年活動區域，整體訊務量相較平日同時段狂增50%；實測5G下載速度最高較4G快5倍；此外，台灣之星用戶透過Facebook、Instagram、Line等社群通訊軟體進行視訊直播、拍照打卡及傳祝福訊息給遠方的親朋好友，較前日增加60%，帶動整體上傳數據量大爆發、相較平日多出3倍。

在全台民眾維持高度防疫意識及確實遵守防疫措施的努力下，今年許多跨年活動得以照常舉辦，許多民眾可與親朋好友齊聚狂歡、開心迎接新的一年。為迎戰每年跨年時刻飆升的行動訊務量，台灣之星自一個月前就開始進行全台網路品質優化作業，前後動員逾250位網路工程及維護單位同仁，架設逾150個小型基地台並加派行動基地車全台巡迴，更於跨年夜當晚進駐全台超過30個跨年熱點，24小時輪班進行網路即時監控，確保在跨年尖峰時刻能提供用戶穩定、順暢的網路使用品質。

台灣之星表示，根據全球行動趨勢報告預測，5G將會成為歷年來布署最快速的行動通訊技術，預估到2027年，5G用戶將會占行動用戶總數近一半、人口覆蓋範圍將達到約75%。

因應全球5G發展趨勢，台灣之星自5G開台以來，積極投入網路布建、優化4G 與5G 基站，在2020年底率先達成5G 高密集人口涵蓋80%，2021年底已達成六都市區涵蓋90%及6000站5G訊號涵蓋範圍目標，同時也在激烈的競爭市場中提供消費者差異化的價值，以業界獨創、人人都能無負擔入手的『全民5G』資費，持續吸引用戶加入5G行列，目前5G用戶數已超過44萬。

邁入2022年台灣之星將迎來全新的轉變，台灣之星表示，將順應5G時代的發展潮流，持續傾聽消費者需求，致力提供消費者更好的服務、更快的網路品質及全面的網路涵蓋，加速台灣5G產業開啟新篇章。