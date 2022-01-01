國家圖書館攜手蒙古國家圖書館，合作舉辦「台灣的寶藏—慶祝蒙古國家圖書館建館百年台蒙聯展」，在蒙古國家圖書館博物館廳展出國圖典藏的蒙元時期57種仿真複製善本，另搭配故宮博物院、中研院歷史語言研究所珍藏的蒙元碑拓、帝后畫像等20種復刻掛軸，多元呈現大元盛世面貌。

「台灣的寶藏—慶祝蒙古國家圖書館建館百年台蒙聯展」於蒙古展自1月29日。受疫情影響，近日舉行的開幕儀式改由線上舉行。

國圖表示，本次展覽為雙方繼2019年後二度大型合作，盼持續透過國際文化交流，推廣圖書教育與增進兩國情誼的雙重目的。

國圖館長曾淑賢表示，為加強與世界各國國家圖書館之合作，並推動國際文化交流，國家圖書館與蒙古國家圖書館透過聯展形式，促進兩國民眾對彼此文化之認識與瞭解。

曾淑賢並指出，我方也十分高興能將這批製作精美的仿真複製古籍與書畫掛軸致贈予蒙古國家圖書館，由我國駐烏蘭巴托臺北貿易經濟代表處代表羅靜如捐贈，希望藉此傳布珍貴典籍所蘊含之知識寶庫至海外，讓蒙古民眾得再度欣賞古籍之美。

國圖提到，為使參展民眾耳目一新，館方特地規畫了不同於2019年的嶄新展覽架構，以9大主題帶領觀展者遊歷蒙元盛世，其中包括蒙古歷史源流、典章記事、人物傳記、社會文化、地理疆域、西行遊記、詩文創作、名家手校題跋及碑拓畫像，希望藉由多元化展品聚焦展示泱泱大元的生活、政治、文化與藝術等各面向盛貌，讓後人能一窺其中風采。