歷時2年，民營事業申辦的烏日明傳產業園區都市計畫變更案於去年12月24日經內政部審核通過。台中市府經發局表示，申請人可續辦開發工程，未來於10.34公頃園區內，將依法興建汙水處理廠、滯洪池及管理中心，並將自行組成管理組織與捐贈市府公共設施，達到開發商、民眾、環境與政府多贏結果。

經發局指出，該園區於2019年進入工程階段，但因地籍圖與現場位置偏差，開發工程即刻喊卡，歷經各單位協商、地政單位地籍數值化重測，並由市府經發局重啟都市計畫程序、轉送各法定變更書件供主管機關備查，最後由都市發展局及內政部都委會確認都市計畫變更內容無虞，送交內政部核可。

經發局長張峯源表示，為因應企業擴廠所需產業用地需求，自市長盧秀燕上任以來，市府積極輔導與監督民營事業單位完成公民營事業辦理的產業園區設置、特定地區土地合法化、非都市地區毗連擴廠及自辦產業園區，合計新增產業用地逾162公頃。

張峯源指出，近年因中美貿易戰等國際經貿情勢轉變、新冠疫情等影響，促使企業重新思考投資規畫，台中因位處台灣中心，搭配便捷交通、充沛人力、優質環境等優勢，成為企業返台設廠及擴大投資首選。

市府於去年完工進駐的太平產業園區，面積14.37公頃，吸引45家企業進駐；潭子聚興產業園區，面積14.76公頃，已提供12家企業進行規劃設廠，預計今年上半年，將由台糖公司辦理合作開發所配回的18坵塊土地招商作業。

此外，市府持續推動特定工廠輔導合法化，迄今累計核准變更28家，核准件數達全國第一，可增加35.18公頃工業用地；毗連擴廠部分，自2019年迄今也累計核准42件，新增產業用地約22.58公頃。

經發局強調，未來市府將持續辦理神岡豐洲二期、精密園區三期等產業園區規畫設置，並持續協助民間自辦產業園區，及輔導未登記工廠合法化，提供企業擴廠所需產業用地，創造更多就業機會，富市台中。