繼昨天（31日）新增41例境外移入個案、創下新冠肺炎疫情以來最高紀錄，國內今天再新增21例境外移入個案，其中以美國入境最多。

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增21例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增21例境外移入個案，為15例男性、6例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自美國(9例，案17141、案17148、案17149、案17151、案17154、案17156、案17159-17161)、越南(6例，案17142、案17145、案17147、案17150、案17152、案17153)、埃及(案17143)、寮國(案17144)、瓜地馬拉(案17146)、羅馬尼亞(案17155)、烏克蘭(案17157)及德國(案17158)入境，入境日介於去(2021)年12月17日至12月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,961,497例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,942,271例排除)，其中17,050例確診，分別為2,396例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例死亡，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。