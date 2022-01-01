蔡英文總統今天上午在總統府發表元旦談話，提到兩岸關係時，蔡英文提醒北京當局，「不要誤判情勢，更要防止內部缺失冒進主義的擴張，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項；以和平的方式共同面對問題共同需求解方。」大陸涉台學者包承柯直言，蔡英文的說法沒有建設性，仍在繼續迴避關鍵問題：九二共識與兩岸同屬一中。

上海東亞研究所助理所長包承柯表示，剛剛過去的2021年，正是因為蔡英文不承認九二共識和兩岸同屬一中，導致兩岸關係嚴峻、跌至谷底；新的一年，如果兩岸再不相向而行，很難出現好轉的契機。

針對蔡英文呼籲大陸，「軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項」，包承柯表示，大陸也認為軍事手段並非最優先選項，所以才會不斷強調和平統一的重要，但是大陸也說了，只要民進黨當局採取法理台獨等觸及紅線的做法，大陸不得已才會斷然出手，捍衛國家主權與領土完整。

包承柯認為，蔡英文說台灣「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」」，對兩岸關係沒有建設性，如果不回到九二共識和一中框架，兩岸問題無法得到解決。「大陸也承認兩岸確實存在政治分歧，但這些分歧，不足以成為否定兩岸同屬一中的理由。」

至於蔡英文再次提到香港的民主與人權，並抗議北京打壓香港，包承柯認為，蔡英文並非真心為香港人民說話，因為去年大陸推動《香港國安法》，取締港獨等顛覆政府行為，平息香港動亂，現在蔡英文再提香港，隱隱然是為了台灣今年九合一地方選舉，為民進黨拉票、製造輿論。