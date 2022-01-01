亞太電信「5G極速飆網」首次迎戰跨年夜，亞太電信全面備戰，全台超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命，強化全台跨年熱區網路部署，包括台北市政府府前廣場、新北淡水跨河煙火秀、高鐵桃園站站前廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界、高雄市跨年晚會、高雄義大世界、五月天跨年演唱會等跨年熱區，讓用戶都能夠成功透過5G網路，流暢完成即時影音直播、打卡曬照，與各地親友零時差同享迎接新年的喜悅。

亞太電信表示，2021年對於亞太電信來說是全新蛻變的一年，啟動全台首例3.5GHz的5G共頻共網，提供優質的網路服務，「5G極速飆網」首次挑戰跨年夜。

亞太電信根據內部統計顯示，全台跨年熱區整體網路流量為平日的3.1倍，使用尖峰時段出現在跨年凌晨前後15分鐘，用戶紛紛搶在第一時間為親友獻上祝福，上傳數據一舉超過平日使用量6.5倍，其中熱門區域台北信義區、台中水湳中央公園及高雄市跨年晚會現場數據使用量均較平日超過10倍。