周湯豪昨晚在花蓮跨年晚會壓軸演出。（環球音樂提供）

周湯豪昨晚在花蓮跨年晚會壓軸演出。（環球音樂提供）

NICKTHEREAL周湯豪昨(31日)晚擔任花蓮太平洋觀光節跨年演唱會倒數壓軸演出，連唱包括新歌〈愛上你算我賤〉等4首超「炸」歌曲，宣告個人第4張創作專輯《REAL LIFE》即將於1月7日正式發行，他日前上丟丟妹直播，專輯尚未發行就狂賣1500張，更奪下博客來即時榜、CD即時榜預購銷售冠軍，讓他驚呼：「太神奇了！」也公布即將在1月16日舉行唯一一場專輯簽名會。

周湯豪在跨年夜以完整編制演出新歌〈愛上你算我賤〉，琅琅上口的副歌：「愛上你算我賤，我甘願被你騙」引起現場歌迷大合唱，演唱〈Turn Up〉時還下台拿起觀眾手機自拍，現場尖叫不斷，他也透露這次只接下唯一一場跨年晚會，就是花蓮場的原因，「之前拍攝新專輯的MV，就和團隊來過花東，在這裡有很多美好的回憶，謝謝花蓮的美景給了我很多很好的靈感。」

提到2022年的新願望，他感性表示：「希望2022年的世界，可以健康起來、平靜起來，也希望整個環境可以更和平、有愛ㄧ些。過去的一年真的不簡單，我們都一起經歷了很多，希望大家健康快樂平安，明年會是更好的一年。」除了帶來最新的專輯，也希望大家可以透過作品，更加認識身為導演、創意總監的他。

周湯豪說，《REAL LIFE》專輯製作於疫情期間，他感覺所有事物突然停止、慢了下來，雖然讓他有機會重新認識自己，但長期以來累積的壓力、情緒也因此爆發，「所有的焦慮、恐懼，都逼著我去面對，但也得到了釋放，了解自己心裡真的需要什麼、活著最重要的是什麼、為什麼而努力著。」他表示，透過跟親朋好友分享心情，勇敢說出自己的感受，走出焦慮，「這張專輯就是一趟旅程，釋放內心最真實的聲音。」