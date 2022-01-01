根據遠傳統計，跨年夜全台數據使用量較去年成長1.2倍，語音話務量則為平常的1.5倍。

遠傳全台網路工程團隊自2021年12月30日起即動員超過500位工程人員全程待命；後端更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，讓遠傳用戶能享受多元豐富的行動網路應用，無論是在家觀賞跨年高畫質的璀璨煙火秀、與親友視訊傳遞祝福都能順暢完成，情感連結零時差。

觀察全台各地跨年重鎮，包括台北信義區、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳經貿園區、高雄蓬萊商港跨年晚會、高雄五月天演唱會跨年晚會、高雄義大世界、台南市府廣場跨年晚會等地點，跨年時段4G的下載數據量為平常使用的2.5倍，上傳數據量達20倍。

另外，5G的下載和上傳數據量則分別是平常的12倍、80倍；語音話務量則為平常的10倍。

遠傳表示，透過增設4G與5G基地台，讓在廣場迎接新年的用戶能以最順暢的網速進行影音直播，傳遞影音檔案與第一手照片，與各方親友即時分享邁入2022年的喜悅。

遠傳以AI大數據布署5G網路，網路表現優異，2021年9月獲得國際行動網路調查權威Opensignal認證「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標世界第一，展現台灣電信品牌堅強實力。踏入嶄新2022年，遠傳表示，未來仍將用心建設不停歇。