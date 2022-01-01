太陽隊有機會在美國時間12月31日新年除夕追平一項紀錄，美媒NBC體育指出，太陽整個2021年的勝場數達到88場（包括季後賽），只要再贏1場就可成為史上「單年」最多勝球隊。但是太陽不巧碰上對手塞爾提克發威，上半場就遭痛宰超過20分，最終單年勝場數停在88場，並列歷史第2。

歷史前5球隊依序是1996年公牛（89勝）、2021年太陽（88勝）、2015年勇士（88勝）、2016年勇士（87勝）、2013年熱火（85勝）。

公牛在1995-96球季例行賽寫下72勝10負，接著1996-97球季他們又拿到69勝13負。那是公牛1990年代第二度達成3連霸的其中兩個球季（季後賽奪冠需要15勝），因此他們在1996年合計是驚人的89勝。

勇士隊在2010年代建立了另一個王朝，他們2014-15球季開始，連續3季例行賽的戰績是67勝15敗、73勝9敗、67勝15敗，並且兩次摘下總冠軍（奪冠需要16勝），輸掉1次總冠軍賽。單季73勝不僅打破公牛隊紀錄，接連達成單年88勝、87勝更足以顯示勇士王朝的強大。

2012-13球季的熱火拿下例行賽66勝16敗（總冠軍），接著2013-14球季有54勝28敗，那也是「3巨頭」合體的最後一季，單年累積的勝場數相當可觀。太陽隊是排名前5的球隊之中唯一沒有拿過總冠軍的，他們隊史貢獻度最高的球員是效力9個球季的馬里安（Shawn Marion，2008年離隊）。