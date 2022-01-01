前罷捷發言人徐尚賢今（1）日無預警宣布，將以無黨籍投入高雄市鳳山區議員選戰，強調江山以民為本，人民百姓不分黨派，所有的台灣人都是一家人，不過也坦言，看不慣無黨籍高市議員黃捷向民進黨靠攏，也沒為鳳山有所建樹，因此向她下戰帖。未來服務處也將與黃捷服務處相距僅180公尺，火藥味相當濃厚。

徐尚賢提到參選動機，他直批，現在對於人民百姓而言，政府毀國亂政、踐踏百姓，而替人民監督的力量卻明顯不夠，有的甚至放任執政者不管而拚命監督在野者，還有更可惡的是直接幫助政府打擊民意的向背。

他說，如果政府和民意代表都能真心服務百姓並捍衛人民權利，那麼我們年輕人就努力工作把生活過好，國泰民安、安居樂業誰不想要呢？

身為32歲鳳山在地青年的徐尚賢強調，13歲就居住在鳳山，「鳳山是我的根」，在支持者鼓勵下，決心挺身而出，為家鄉盡一份心力。至於鳳山選區參選人恐爆炸性的多，是否還有空間？他認為，以民為本、心中有人民的話，空間永遠都存在。

至於是否把黃捷當成頭號假想敵？徐尚賢直說，雖然罷捷已是過去式了，但她2018年當選迄今，對鳳山沒有什麼貢獻，也沒有真心為人民服務，現在就是幫助政府打擊民意的向背，雖然自稱為無黨籍，但基本上就是幫民進黨，她若繼續放任執政者不管、不監督的話，當然會向她宣戰。