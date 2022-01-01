上月底北市防疫旅館3人確診，中央流行疫情指揮中心今天公布基因定序結果，確診3人皆為Omicron，但由於3名個案倆倆之間的基因定序分別有2到4個位點的差異，目前仍不排除為旅館群聚，但發病日、傳染途徑還有一些無法解釋之處，仍有待釐清。

先前桃園、北市接連發生防疫旅館群聚，加上春節返台人數多，中央流行疫情指揮中心不敢大意，日前主動發現一名境外移入個案（案17058）的潛伏期較長，特別進行二次採檢，竟發現該案Ct值下降，表示剛剛發病不久，懷疑可能是在旅館內感染。進一步清查發現，同旅館內另有2名住客確診（案17085、案17099），是否為群聚事件仍待釐清。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，目前已驗出3人皆為Omicron變異株，但由於個案倆倆之間的基因定序分別有2到4個位點的差異，目前不排除為旅館群聚，但仍待專家調查可能傳染途徑，另外也發現個案的發病日有不相符的情形，皆有待釐清。

莊人祥補充，由於案17058和99相差4個位點，而案17085和其他兩案分別相差2個位點，如果此案為群聚，最有可能是案17085傳給另外兩人。但案17085的發病日是12月29日，但案17058在24日已離開旅館，代表案17085在發病5天前就有傳染力，而一般認為發病前1到3天才會有傳染力，這一點目前還無法解釋。

另外針對該防疫旅館的環境採檢，共14處皆為陰性。莊人祥認為，此案還有一些不合理的地方需要釐清，但無論如何目前先定調為「疑似群聚」，皆以群聚事件的方式處理，已清空整棟旅館，沒有社區傳播疑慮；相關接觸者還有3人待採檢，3人檢驗中，其餘74人皆為陰性。