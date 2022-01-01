壽豐鄉陳姓婦人家，水費暴增，自來水公司派員調查，疑住戶地下漏水惹禍，讓水費飆高，依規可核減。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉1名陳姓婦人，在臉書社團PO出家裡水費帳單，2個月突增2千5百多度，1月份預估要繳4萬多元水費，她直接傻眼，網友也留言幫忙找出水費爆增原因，對照水費水量，有網友直呼「可以開游泳池了」！自來水公司查出疑住戶地下漏水惹禍，可依規核減2萬多元水費。

陳姓婦人上月收到自來水公司水量通知單，位於壽豐志學房舍的實用水量高達2524度，比起平時2個月平均用不到30度的水量，突增2501度，1月份預估繳納水費，要價41143萬元，讓她直呼，怎麼會這樣？

她將暴增的水費帳單PO上臉書社團，吸引許多熱心網友留言。大致推敲水管漏水，為何抄表員沒示警？不過龐大水費對照漏水量，有網友直呼「可以開游泳池了」！

自來公司第九區管理處副處長歐栓玉說，經派員至陳姓婦人處所勘查，認為房屋分隔多戶出租，屋後管線複雜，疑似有管路漏水情況。他進一步說， 該用戶房舍管線複雜，自來水、山泉水混用接管，在關閉出水口後，水表指針仍繼續動，代表應有內線漏水，研判恐是地下漏水，可依規申請進行核算減免。

自來水公司經與陳姓婦人協商後，擬辦地下漏水核減費用，經試算最後1月份應繳水費39558元，如申請地漏方式可核減22798元，核減後須繳納16760元。

歐栓玉說，花蓮地區有不少用戶，將自來水與地下水或與簡易山泉水混用接管使用，若啟閉開關失靈或忘記切換，自來水壓穩定且高，就容易跑到山泉水及地下水管內，除影響水質，也會造成水量突增引發水費爭議，建議民眾水管不要混合，應單獨接管使用。